DERNIÈRE MINUTE : Adama Barrow défie Yaya Jammeh et déclare qu'il va prendre le pouvoir ce jeudi

L'annonce a été faite par son premier conseiller, l'avocat Me Mouhamed Faty. Lisant la déclaration du président nouvellement élu Adama Barrow, Me Faty de dire que le président Adama Barrow, a pris la décision de prêter serment ce jeudi et commencera à exercer ses fonctions de président de la Gambie.

Mieux, Adama Barrow déclare que personne ne pourra empêcher la tenue de son investiture et il a donné les assurances aux Gambiens qu'à partir du 19 janvier il prendra les commandes. Il déclare qu'un gouvernement sera formé à partir de ce jour et il commencera à jouer pleinement son rôle.