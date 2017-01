DERNIER GALOP DES LIONS À LSS : Conservation et mise en place tactique

Pour l’ultime séance d’entraînement avant le départ pour Brazzaville, hier, Aliou Cissé a mis l’accent sur la conservation du ballon et la mise en place tactique. Le sélectionneur a sollicité 19 Lions pour boucler cette première phase.

En bouclant sa première phase de stage de trois jours, Aliou Cissé peut se réjouir d’avoir en main tout son effectif avant de s’envoler à Brazzaville. Seul bémol, en quatre jours de travail, le sélectionneur n’a jamais pu compter sur tous ses éléments. Ces derniers sont arrivés non seulement en ordre dispersé mais aussi avec des formes diverses. Malgré tout, Aliou Cissé a scrupuleusement respecté son plan de travail.

Ainsi, pour l’ultime séance d’entraînement, hier sur la pelouse du stade Léopold Sédar Senghor, les Lions ont travaillé la mise en place tactique ainsi que la circulation du ballon. Dans un premier temps, le travail a été axé sur la conservation du ballon. Le groupe a été ensuite scindé en trois pour s’exercer dans les transitions offensives et défensives. Aussitôt après, il y a eu une opposition d’une trentaine de minutes entre deux équipes. à l’exception de Sadio Mané parti sur Abuja pour la cérémonie du Ballon d’Or africain, Cheikhou Kouyaté et Kalidou Koulibaly, blessé, Mame Biram Diouf ménagé, le reste de la troupe s’est entraîné correctement.

