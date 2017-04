DÉPUTÉS DE LA DIASPORA - Aïssatou Ndao pour des choix réfléchis basés sur les qualités intellectuelles des candidats

Comme c'est le cas au Sénégal, les investitures en direction des prochaines législatives font rage au niveau de la diaspora. Aïssatou Ndao, responsable politique Kaolackois vivant aux États-Unis vient d'appeler ses compatriotes à des choix réfléchis basée '' sur la qualification intellectuelle '' des candidats car , pour elle, ''il est urgent d'avoir une assemblée nationale productive et utile. Cette exigence doit devenir une donnée fondamentale dans une démocratie qui aspire à l’émergence. À cet égard, signale-t-elle, la diaspora devra s'évertuer à faire les bons choix. Aïssatou Ndao de regretter déjà la pléthore de candidatures pour le moins fantoches. Elle même candidate, la Kaolackoise espère se frotter à des adversaires de niveau intellectuel élevé pour que seul le Sénégal sorte vainqueur de ces joutes. '' Je suis titulaire d'un M.B.A. en Commerce International, d'un Bachelor en Communication des Entreprises, un Associate en Administration des Affaires et un Associate en Art des Media '' fait-elle savoir. Celle qui rappelle avoir fait une décennie de vie professionnelle à Wall Street et 23 ans aux États-Unis, estime que l'Apr est suffisamment à disposition pour faire le plein. La responsable politique de se réjouir de la décision du Président Macky Sall d'accorder autant d'importance à la diaspora.