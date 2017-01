DEMISSION : Maitre Daouda Ka quitte l’URD.

Dans un communiqué, Me Doudou Ka déclare : "Depuis le Mercredi 14 Décembre 2016, j’ai remis ma lettre de démission de l’Union pour le Renouveau Démocratique au Secrétaire General du dit Parti.



Ainsi, je mets fin à 19 ans de militantisme dans ce parti.



Etant un militant de première heure et ayant tout donné à l’URD, je trouve que

ce parti a atteint ses limites sans réaliser ses objectifs majeurs.



Dans tous les cas je ne m’y retrouvais plus, pour des raisons que je préfère ne pas exposer dans ce présent communiqué. C’est pourquoi depuis un an j’avais gelé mes activités politiques dans ce parti.



Il me fallait juste un temps de réflexion. J’ai bien réfléchi et depuis le 14 décembre 2016 j’ai officiellement quitté ce parti.



Je remercie mes anciens camarades de Parti, les parents et amis qui m’ont soutenu et accompagné durant toutes ces années.



Cependant, je nourris toujours les mêmes ambitions politiques et j’entends poursuivre avec détermination mon action militante au service de mon pays et surtout au service de mon cher Djoloff.



J’ai déjà entamé de larges concertations avec mes amis et sympathisants. Nous indiquerons les prochains jours la voie à suivre."