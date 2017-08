DEMBA DIOP SY (CPJE) : " Nous avons préparé notre campagne et non notre élection "

En point de presse ce matin pour procéder à l'évaluation de sa campagne, l'honorable Député Demba Diop Sy se dit satisfait de sa participation à ces législatives, non sans reconnaître que son parti a préparé la campagne et non les élections.