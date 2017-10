DÉGUERPISSEMENT À TOUBA - Mairie, Police et Gendarmerie n'ont pas badiné avec le ndigël du Khalife Général des Mourides

Menaces mises à exécution... Les opérations de déguerpissement et de désencombrement des grandes artères de la cité religieuse ont démarré à Touba ce jeudi 12 octobre 2017, conformément au ndigël du Khalife Général des Mourides. Et ce sont la police et la gendarmerie qui se chargent de l'encadrement et de la sécurisation des manœuvres.



Selon Modou Mbacké Diagne du commissairiat spécial de Touba, tout se passe comme prévu et tout se fait sous la direction de la municipalité de Touba. Dakaractu vous propose de suivre la stratégie déployée...