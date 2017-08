DÉFÉRÉES AUJOURD'HUI AU PARQUET : Amy Collé Dieng et Penda Ba «décrochent» le mandat de dépôt

Le Procureur de la République a deux clients de taille aujourd’hui. Selon les radars sensibles de Libé- ration, c’est ce lundi que Amy Collé Dieng et Penda Ba seront déférées au parquet. Et le moins que l’on puisse dire est que leur sort est scellé. Que cela soit en instruction ou en flagrant délit, le parquet a d’ores et déjà retenu de demander leur mandat de dépôt. Et vous savez quoi ? Ce qui est grave dans ces deux affaires est que Amy Collé comme Penda Ba se sont défaussées sur...’’sey- tané’’ avant de présenter de plates excuses à l’opinion.