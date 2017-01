DÉFECTION : Presque tous les ministres du Gouvernement de Jammeh ont fui la Gambie

Après la ministre des Affaires étrangères Neneh Macdouall Gaye, le ministre de l’Economie et des Finances Abdou Kolley, Abdou Jobe, le ministre de l’Industrie et Pa Ousman Jarju son homologue de l’Environnement, un autre membre du gouvernement a fait ses valises hier. Il s’agit du ministre du Tourisme et de la Culture Benjamin Roberts qui a précisé dans sa lettre de démission qu’il se conformait à la loi. Avant de rendre publique sa démission, Benjamin Roberts s’était d’abord assuré d’être hors du territoire gambien.

Face à l’éventualité d’une intervention militaire, les populations gambiennes ont pris d’assaut les supermarchés pour se ravitailler. Si ce n’est pas de fuir vers le Sénégal. Selon des sources officielles, 25.000 ressortissants gambiens sont arrivés au Sénégal par les frontières terrestres depuis le début de la crise. «On en a tous marre de ce dictateur », confesse un diplomate nigérian.