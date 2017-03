DÉCRET : Macky Sall promulgue la loi instaurant la CCI-SN et les CCIR

Libération est en mesure de révéler que le président de la République Macky Sall a promulgué la loi instaurant la Chambre nationale de Commerce, d’Industrie et de Services du Sénégal (CCI- SN) et les Chambres régionales de Commerce, d’Industrie et de Services (CCIR).

Le décret présidentiel souligne que cette mutation est destinée à rendre plus cohérente l’action des institutions consulaires, notamment avec les objectifs du Plan Sénégal Emergent (PSE) et de l’Acte III de la Décentralisation.