DÉCLARÉE BÉNÉFICIAIRE DE LA CAISSE D'AVANCE PAR BARTH : La Collectivité Léboue dément le maire de Mezmoz/Sacré-Coeur

Lors d’une rencontre politique, le député-maire de Mermoz Sacré-Cœur, Barthélémy Dias, avait présenté la collectivité Léboue comme un des bénéficiaires de la Caisse d’avance de la ville de Dakar. Une information vite démentie par les concernés. Réuni ce dimanche, le Conseil supérieur des grands dignitaires, sous la présidence du Grand Serigne de Dakar, Pape Ibrahima Diagne, de rétorquer d’emblée que par respect au pouvoir judiciaire de notre pays, ils s’interdisent par principe toute forme d’ingérence dans les affaires pendantes devant cette institution, pilier fondamental de notre démocratie et se gardent de souhaiter à quiconque d’avoir maille à partir avec la justice.

Et de préciser une fois pour toute : « La Collectivité Léboue, tout en déplorant la généralisation simpliste caractéristique des déclarations ci-dessus (Ndlr : «Les Lébous savent bien ce qu’est la Caisse d’Avance...», «La Collectivité Léboue doit se lever pour décrier la situation... », «Parce que les Lébous en savent quelque chose...», etc.) saisit cette opportunité pour affirmer avec force qu’elle n’a jamais bénéficié, ni de près ni de loin, d’un quelconque avantage issu de cette Caisse d’Avance, et n’a jamais tiré un quelconque profit, des ‘’largesses du Maire de Dakar, M. Khalifa Sall’’. »