DECLARATION DU FORUM DES JEUNES SOCIALISTES (FJS) : Au PS, Khalifa Sall est pire qu’un ver dans un fruit !

Il est dit que les Grands Hommes discutent des principes, les moyens discutent des idées et les petits discutent des personnes. Dans le contexte politique actuel du Parti Socialiste, force est de reconnaitre que Khalifa SALL, nous impose à outrance un débat de personnes dans le seul but de diaboliser et discréditer médiatiquement l’autorité suprême du Parti Socialiste, puis de semer le doute voire la confusion dans la conscience collective des militants et responsables socialistes. L’opinion publique sénégalaise s’est rendue compte depuis très longtemps que Khalifa SALL a trompé les populations du département de Dakar par la ruse et le mensonge. Aujourd’hui, il est présumé coupable de scandales financiers entre 2009 et 2004, concernant ses programmes de pavage et de lait à l’école. Mais ce que le Parti Socialiste ne tolère jamais c’est son manque de courage qui le conduit à instrumentaliser ses propres employés contre le PS et le Président Ousmane Tanor DIENG.

Nous portons à la connaissance de tous les militants et responsables socialistes ainsi qu’au peuple sénégalais qu’Abba MBAYE, un imposteur et usurpateur de classe exceptionnelle n’est pas le Secrétaire général de « Convergence Socialiste » mais un agent de la ville de Dakar embauché et payé par le Maire Khalifa SALL rien que pour participer à l’entreprise de déstabilisation du PS que mène son mentor, sa sale besogne consiste à s’attaquer quotidiennement au Président Ousmane Tanor DIENG à travers la presse. Pire encore, Abba MBAYE a engagé un combat contre le Parti Socialiste au nom de son propre père qui refuse de reconnaitre sa défaite lors des derniers renouvellements des instances du Parti Socialiste à Saint-Louis.

Battu à plate couture et pestiféré par les camarades socialistes, Mr MBAYE n’ayant aucun recours légal et légitime à faire, se contente d’instrumentaliser son fils Abba MBAYE contre le PS, au profit d’un fossoyeur comme Khalifa SALL. Seuls les hommes indignes et malhonnêtes, ont l’étroitesse d’esprit pour ne pas accepter et reconnaitre leur défaite.

A l’opinion publique nous disons que Khalifa SALL manque de courage pour être un vrai homme politique voire un homme tout court. Ainsi pour paraphraser l’un des plus éminents socialistes de tous les temps, le Camarade Jean JAURES nous déclarons que : « le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire ; c'est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant qui passe, et de ne pas faire écho, de notre âme, de notre bouche et de nos mains aux applaudissements imbéciles et aux huées fanatiques ».



Fait à Dakar le 25 Janvier 2017







Abdoulaye Gallo DIAO

Secrétaire National Adjoint Chargé des TIC

Membre du Bureau Politique

Membre de la Cellule de Com du Parti Socialiste

Coordonnateur du Forum des Jeunes Socialistes