DÉCLARATION DU COLLÈGE EXÉCUTIF NATIONAL (CEN) DE LA CCR

construire autour de la tête de liste une équipe de compétences

mettre à la disposition des cadres de la coalition la

fédérer toutes les forces et mutualiser les actions pour une victoire éclatante; s'abstenir de tout acte de nature à saper la cohésion des structures

travailler efficacement à la mise en oeuvre cohérente du

Fait à Dakar, le 05 juin 2017

Le Collège Exécutif National (CEN) de la CCR a été reçu le vendredi 02 juin 2017 par Monsieur Mohammed Boun Abdallah DIONNE, Premier Ministre du Sénégal, tête de liste nationale de notre coalition BBY.​Après l'avoir félicité pour cette nouvelle marque de confiance portée sur lui par le Président et la Conférence des leaders de notre Coalition, le CEN lui a manifesté son soutien sans réserve et sa disponibilité totale à l'accompagner dans cette nouvelle mission.​À l'issue de cette rencontre, les décisions suivantes ont été retenues:pour aller aux législatives du 30 juillet 2017;documentation sur les réalisations du gouvernement ;engagées dans le processus ;programme de campagne de la coalition BBY.Pour une mise en œuvre réussie de ces décisions, la CCR appelle ses membres à plus de solidarité dans la réflexion et dans l’action, à défendre la cause commune dans le respect du fonctionnement des organes délibératifs de la structure.​Enfin, partageant la décision prise par la tête de liste nationale de la coalition BBY, de réserver sa première sortie à la CCR et aux cadres des partis alliés, cette dernière réaffirme sa volonté de s'inscrire dans une nouvelle dynamique, porteuse d'espoir et de progrès.