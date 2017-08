DÉCISION DU PDS DE BOYCOTTER 2019 SI... El Hadj Malick Guèye parle de fuite en avant

El Hadji Malick Guèye, leader de Suxali Sine-Saloum And ak Senegaal, considère que l'opposition Sénégalaise a compris le message délivré par les Sénégalais en donnant au Président Macky Sall cette écrasante majorité lors des élections législatives. Pour lui, tout est clair, 2019 ne sera qu'une formalité de plus pour la mouvance Présidentielle face à une opposition déjà dans l'affolement. Préférant accorder un grand respect au Président Abdoulaye Wade pour son âge et sa carrure, El Hadj Malick Guèye de Latmingué choisira de s'attaquer à l'opposition dans sa globalité avant de fustiger sa décision de boycotter la présidentielle de 2019 si celle-ci était organisée par le ministère de l'intérieur.



« Les leaders du Pds savent qu’ils vont perdre la prochaine élection. Cette décision ne surprend personne. L’opposition sait ce qui l'attend comme revers. C'est pourquoi elle travaille à décrédibiliser l’organisation des législatives. Elle se précipite maladroitement pour annoncer à l’opinion nationale et internationale qu’elle ne va pas participer aux élections organisées par le Président Macky Sall. Mais, ces gens là doivent reconnaître que les législatives ont été organisées de façon transparente et démocratique. Aucune mascarade n'a été enregistrée. »



Il regrettera même que la totalité des sièges de l'Assemblée nationale n'ait pas été gagnée par Benno Bokk Yaakar. Ce qui fut, à son avis , '' absolument possible ''.