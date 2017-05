DÉCÈS EN FRANCE DU FILS DE CHEIKH AMAR : Ce que l'on en sait pour le moment

Aujourd'hui très tôt, nous avons été informés du décès brutal de Serigne Saliou Amar, fils aîné de l'homme d'affaires Cheikh Amar. L'annonce de ce décès a très vite fait le tour du monde.

Selon des informations de Dakaractu, cela s'est passé hier tard dans la soirée mais ce n'est que ce matin très tôt que sa mère, Marie Amar, actuellement en France, a câblé son mari Cheikh Amar pour l'informer du décès de leur fils aîné.

Cela a été comme un coup de tonnerre dans la maison de Cheikh Amar. Les proches et amis ont envahi le domicile familial pour partager ces moments de douleur avec Cheikh Amar.

Notre source de nous dire que Cheikh Amar quitte Dakar ce soir pour Paris afin de récupérer le corps de son fils qu'il acheminera sur Dakar afin que l'enterrement se passe à Diourbel où repose le père de Cheikh, Serigne Abdou Amar.

Les condoléances seront reçues chez Serigne Cheikh Saliou Mbacké sis aux Almadies dans les résidences TRE Touba Almadies.

Pour l'heure, la maison de Cheikh Amar ne désemplit pas et on note l'arrivée d'autorités aussi bien de l'Etat que de l'opposition.

En France, les papiers sont en train d'être préparés pour faciliter le rapatriement du corps qui se trouve actuellement dans la morgue d'un hôpital.

Nous y reviendrons...