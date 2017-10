DÉCÈS DU DOCTEUR AMADOU YORO SY : Le peuple sénégalais perd un homme de valeur

Le Docteur Amadou Yoro Sy est né le 28 août 1931 à Dakar. Il fréquenta le petit lycée de Dakar puis le lycée Van Vollenhoven avant d’obtenir son baccalauréat au lycée Hoche de Versailles. Il s’inscrit alors à la faculté de médecine de l’Université de Paris, avant de devenir externe des hôpitaux de Rennes en Bretagne.

Il fût un militant engagé de l’association des étudiants du rassemblement démocratique africain (RDA) dirigé par le Professeur Cheikh Anta Diop son aîné au lycée Van Vo tout en militant à la FEANF (Fédération des Etudiants d’Afrique noire en France).

A son retour au Sénégal il fit son service militaire dans l’armée française où il gravit les échelons. Le grade de lieutenant lui fût attribué suite à la soutenance de sa thèse de doctorat en médecine à Paris.

Il occupa de nombreux postes de responsabilité à Saint-Louis, Kaolack, Diourbel et Dakar comme Médecin –Chef et demeura attaché à l’armée sénégalaise dont il est Médecin-Colonel de réserve.

Il a effectué plusieurs missions militaires notamment au Congo en qualité de Capitaine et Chef de service en 1960.

Il contribua à ramener la paix et la sécurité dans ce pays et en revint avec une expérience peu commune.

Au moment de sa disparition il était Président d’honneur de l’Association des Officiers de réserve du Sénégal.

Issu d’une très grande famille Saint-Louisienne et Podoroise, il avait le regard toujours porté sur son ascendant le Capitaine Mamadou Racine, premier de ce grade de l’infanterie de la marine française.

Sa famille compte de nombreux serviteurs de l’Etat parmi lesquels on peut citer l’éminent Professeur Seydou Madani Sy, ancien Recteur de l’UCAD et ancien ministre de la justice, feu Yoro Bocar Sy, ancien Président de la Haute Cour de justice et Seydina Oumar Sy ancien ministre des affaires étrangères.

C’est ce grand Monsieur, Grand-Croix de l’ordre du mérite et Grand officier de l’ordre national du Lion que le Sénégal a perdu.



