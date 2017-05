DÉCÈS DE SERIGNE SALIOU AMAR : Ce qui s'est passé à la chambre funéraire

En compagnie de son épouse Marie Amar, de son frère Kader Ndiaye et de son fils Abdou Amar, Cheikh Amar a récupéré le corps de son fils Serigne Saliou Amar décédé la semaine dernière.

La levée du corps qui a eu lieu à 16 heures au 1 rue Claude Chappe à Sarcelles, s'est déroulée devant le Consul Général du Sénégal à Paris, Amadou Diallo et du Vice-Consul.

On a noté aussi la présence de Thierno Ba, de Maodo Malick Mbaye DG Anamo, de Malick Seck, petit frère de la Première Dame qui l'a représentée, mais aussi de la communauté sénégalaise à Paris.

Peu après son arrivée à la chambre mortuaire, Marie Amar, la mère du défunt a du être évacuée, tellement elle était affectée à la vue du corps sans vie de son fils aîné...