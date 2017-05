DÉCÈS DE SERIGNE SALIOU AMAR : Ce qui s'est passé à la chambre funéraire

En compagnie de son épouse Marie Amar, son frère Kader Ndiaye, son fils Abdou Amar, Cheikh Amar a récupéré le corps de son fils Serigne Saliou Amar décédé la semaine dernière.

La levée du corps qui a eu lieu à 16 heures à la 1 rue Claude chappe sarcelle à Paris, s'est déroulée devant le Consul Général du Sénégal à Paris Amadou Diallo et du Vice-Consul.

On note aussi la présence de Thierno Ba, de Maodo Malick Mbaye DG Anamo, de Malick Seck, petit frère de la Première Dame qui l'a représentée mais aussi de la communauté sénégalaise à Paris.

A son arrivée, Marie Amar, la mère du défunt a été finalement évacuée car elle a pleuré toutes les larmes de son corps en voyant le corps sans vie de son fils aîné.

C'était l'émotion et la consternation devant la chambre funéraire et beaucoup qui étaient présents se sont mis à verser des larmes lorsqu'ils ont vu Marie Amar pleurer devant le cercueil de son fils.