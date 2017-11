DÉCÈS DE LA MILITANTE DES DROITS DES FEMMES : Mimi Touré pour un hommage national à Bousso Fall

À la tête d’une forte délégation dont l’ancienne responsable régionale de l’UNIFEM, Yacine Fall Mme Safiétou Diop du réseau Siggil Jigen, l’ancien Premier ministre à salué la mémoire de l'illustre disparue. Selon elle, Bousso Fall incarnait un engagement total à la cause féminine à travers ses actions de formation et d’encadrement des GPF.

Nommée conseiller technique N° 1 du ministre Ndeye Khady Diop, elle prendra une part active dans l’élaboration du projet de loi sur la parité intégrale. Elle a pris part aux sessions de l’ONU consacrée à la présentation du rapport national sur les droits sociaux. Une expertise et un vécu que la native de Kaolack mettra au service du CONGAD et de certaines ONG.

Sa dernière mission en tant que consultante était consacrée à la résilience des communautés en matière de sécurité alimentaire à l’est et au nord du pays. Mimi Touré compte s’appuyer sur les réseaux de femmes et le système des Nations Unies pour mettre en œuvre ce projet d’hommage national.