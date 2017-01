DÉCÈS BRUTAL DU FILS DE ADAMA BARROW : Révélations sur ce qui s'est exactement passé

Dakaractu annonçait en exclusivité dans la soirée d'hier, le décès du fils du président nouvellement élu de la Gambie, Adama Barrow. Si nous en reparlons, c'est pour vous indiquer les circonstances de sa tragique disparition.

De sources autorisées, Dakaractu, est en mesure de révéler que l'enfant qui était âgé de huit ans, devait rester sous la garde de sa tante, le temps que ses parents retournent en Gambie.



Qu'est ce qui s'est passé?



Vendredi tard dans la soirée, le président élu de la Gambie, après l'échec des négociations entre Yaya Jammeh et les chefs d'Etat de la CEDEAO, a quitté Banjul pour rejoindre le Mali afin d'y prendre part à une réunion tenue à la suite du sommet Afrique-France à Bamako.

Trente minutes après qu'Adama Barrow a quitté la Gambie, son épouse a été exfiltrée par les Nations Unies et conduite au Sénégal.

Devant quitter dare-dare Banjul, l'épouse de Adama Barrow confiera son fils à sa tante qui habite le quartier de Fajara à Banjul. En faisant cela, elle ne savait pas qu'elle n'allait plus revoir son enfant car celle-ci avait rendez-vous avec la mort.

Selon des informations de Dakaractu, dans la maison de la tante, il y a deux chiens méchants de race Dobermann, non habitués à sa présence, qui vont l'attaquer mortellement. Hélas, il ne survivra pas à ses blessures et rendra l'âme tard dans la soirée d'hier.

La famille Barrow qui loge actuellement aux Almadies est sous le choc de cette perte brutale...