DÉBUT DES MATCHES CONTRE L’OUGANDA ET LA GUINÉE ÉQUATORIALE, PRÉVU À 20 H

Les coups d’envois seront donnés à 20h pour les deux rencontres, celle amicale du 5 juin contre l’Ouganda et celle devant opposer le Sénégal à la Guinée Equatoriale du 10 juin, comptant pour la première journée des éliminatoires de la CAN 2019", a précisé Victor Ciss, le secrétaire général de la FSF.



Les ‘"Cranes" de l’Ouganda sont attendus le 4 juin prochain à Dakar où ils joueront contre les Lions le lendemain, sur la pelouse du stade Léopold Sédar Senghor, a signalé M. Ciss.



Selon le SG de la FSF, la décision de jouer à partir de 20h était du ressort du sélectionneur des Lions, Aliou Cissé, qui en a décidé ainsi.



Le match éliminatoire de la CAN 2019, contre la Guinée Equatoriale, débutera aussi à 20h, a rappelé Victor Ciss, selon qui une réunion a été tenue à ce sujet, lundi, par des responsables du ministère des Sports et de la Fédération de football.



Aliou Cissé, qui a convoqué 26 joueurs pour ces deux matchs, a démarré dès samedi un stage en perspective de ces deux échéances.



Jusqu’à lundi, les joueurs convoqués n’étaient pas au complet au lieu de regroupement de l’équipe nationale, dont les deux jours d’Angers (élite française), Famara Diédhiou et Cheikh Ndoye, qui avaient disputé samedi avec leur club la finale de la Coupe de France remportée par le PSG.



D’autres internationaux sénégalais évoluant notamment en Italie, à savoir Diao Baldé Keita de la Lazio de Rome, Kalidou Koulibaly de Naples et Babacar Khouma de la Fiorentina, jouaient également la dernière journée du Calcio, le championnat italien de l’élite, le week-end dernier.



