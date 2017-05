DÉBUT DE CRISE DANS BBY À NIORO - Les conclusions d'investiture contestées par Malaw Sow et Daha Diallo

Respectivement président du Conseil départemental de Nioro et coordinateur du Mouvement '' Actions Républicaines '', Malaw Sow et Daha Diallo ont décidé de fouler au pied les conclusions de la réunion de Nioro qui avaient choisi de '' faire honneur '' à Moustapha Niasse en faisant de lui la tête de liste départementale. Lors d'un meeting déroulé ce lundi à Wack Ngouna, les deux responsables politiques de l'Apr ont dénoncé ce qu'ils considèrent comme '' une mise en scène '' et déploré les conclusions qui résultent d'un '' deal politique '' malsain et inapproprié pour un parti comme l'Alliance Pour la République.



Malaw Sow, dans sa prise de parole, fera ainsi état de son engagement à mener le combat qui sied pour casser les décisions de Nioro. Il pourra compter sur le soutien de Daha Diallo pour qui '' les institutions régulières qui constituent le Benno ne sont pas unies ''.



Daha Diallo de se montrer radical. '' Nous n'irons pas aux élections à venir sous la bannière de Bby. Ce Benno constitue un obstacle aux autres forces qui veulent travailler aux côtés du Président'' . Par rapport vaut choix porté sur Moustapha Niass pour diriger la liste départementale en perspective des élections législatives, il dira niet.

'' Sur les 15 commues du département, les 11 sont dirigées par l'Apr. Pourquoi veut-on qu'on se ranger derrière Moustapha Niasse. Nous ne le ferons pas. Nioro ne doit pas être l'agneau du sacrifice pour faire vivre Benno. Nous travaillons pour l'Apr et pour Bby ensuite. ''



Le maire de Wack Ngouna accusé d'avoir promis de saboter le meeting en prendra pour son grade. Un réquisitoire cinglant a été servi contre lui.