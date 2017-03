DÉBAT ÉCONOMIQUE : Mamadou Lamine Diallo s'intéresse aux chiffres de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD)

Le Mouvement Tekki, dans Question hebdomadaire, a abordé les chiffres de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) pour ce qui concerne en tout cas la croissance de 2015. « L’ANSD a publié le chiffre provisoire de la croissance au dernier trimestre 2016, 4% après 9,6% en 2015 ; une baisse drastique donc ! Par ailleurs, l’ANSD publie le chiffre pour la croissance de 6,5% pour toute l’année 2016 et refuse de donner le chiffre semi-définitif de 2015.

Il y a de la manipulation des données de l’ANDS sous la coupe politique de l’APR », soupçonnent Mamadou Lamine Diallo et ses camarades.

Et d’ajouter : « En effet, c’est le FMI qui nous informe que le PIB de 2014 a été baissé techniquement par l’ANSD. L’objectif est de hausser artificiellement le chiffre de 2015. En faisant cette manipulation, Amadou Ba se heurte à la difficulté de maintenir dans le futur ce niveau. On ne triche pas avec les faits. On sait, à partir de l’étude la balance des paiements, en plus de la baisse technique de 2014, Dangote (le ciment), GCO (l’exploitation du Zircon), la reprise de la production des ICS et de la SAR, expliquent la hausse du PIB en 2015 et non l’agriculture (le fameux 22%). C’est dire que la croissance structurelle n’a pas changé ! »