DÉBAT ÉCONOMIQUE : Mamadou Lamine Diallo s'intéresse au cas des 17 milliards de la réserve de précaution de 2015

Le Mouvement Tekki dans sa Question hebdomadaire a abordé le cas des 17 milliards de la réserve de précaution de 2015. « Le régime de Macky Sall a décidé de créer une réserve de précaution dans le budget de l’Etat. En 2015, elle se situait à 53 milliards et en 2016 à 63 milliards. Pour 2015, 17 milliards ont été avancés pour financer les projets du Président Macky Sall. Où en sommes-nous ? Y a-t-il des justificatifs ‘’comme on le demande au Maire de Dakar’’ ? Qu’attendent les corps de contrôle comme l’IGE pour informer les citoyens ? En vérité, la libération sélective des rapports de l’IGE par le Président de la République est inacceptable ; certains rapports sont mis ‘’sous le coude’’ », déclarent Mamadou Lamine Diallo et ses camarades.

« On comprend mieux pourquoi le FMI estime qu’il y a une urgente nécessité de renforcer le Trésor qui fait face à la pression des arriérés et les difficultés du système postal et attend l’audit prévu pour fin mars 2017 », ajoutent-ils avant de revenir sur une revendication permanente : « Le ridicule ne tue pas au Sénégal. Le Compradore, Facteur de Frank Timis est redevenu volubile et s’efforce de constituer une clientèle politique pour en faire du bétail électoral. Qu’est-ce qu’il dit, lui le mandataire, des décrets N° 2012-596 et 2012-597 du 19 juin 2012 portant approbation du permis de recherche de Petrotim Limited contenant des informations mensongères sur Petro Asia Ressources Limited créer le 6 mars 2012 ? Les ressources gazières appartiennent au peuple sénégalais et non à la famille FayeSall. »