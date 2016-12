DÉBAT ÉCONOMIQUE : Mamadou Lamine Diallo parle des bourses familiales.

Le président du mouvement Tekki, Mamadou Lamine Diallo, est revenu hier avec sa question hebdomadaire. Cette fois-ci, le nouveau coordinateur de la coalition Manko Wattu Senegaal parle des bourses familiales. « Le Gouvernement avoue que les bourses familiales ne sont pas un instrument pour sortir les 300.000 familles ciblées de l’extrême pauvreté (voir projet de la loi de finance 2017). Mais la pauvreté est persistante au Sénégal », campe-t- il avant d’ajouter : « en effet, la Banque Mondiale fixe des seuils d’extrême pauvreté ou de pauvreté par personne et par jour à un dollar ou 2 dollars. »

« Au Sénégal la taille moyenne d’un ménage (famille) est de 8 personnes. A deux dollars par jour (1000 à 1200 FCFA), cela fait moins 300.000f par mois. Une famille est considérée comme pauvre si elle a moins de 300.000 f de revenus totaux par mois, y compris d’éventuels transferts de la Diaspora. J’estime à environ 1.100.000 familles au Sénégal dans ce cas de figure. Maintenant que le Gouvernement reconnait subrepticement que les bourses familiales ne sont pas destinées à sortir les familles ciblées de la pauvreté. Il n’a plus d’instrument direct de lutte contre la pauvreté. C’est un aveu de taille. Ce sont les naufragés de la politique de Macky Sall dont la moitié vit dans l’extrême pauvreté alors qu’il coûte 40 millions de FCfa par jour au peuple sénégalais », constate le député.

Le leader de Tekki a enfin abordé la « question permanente ». « Selon les dires de Franck Timis repris par un journal de la place, il aurait dépensé moins de 10 millions de dollars, soit 5 milliards de FCFA, pour récupérer Petroasia, société mère de la galaxie des Petro-tim. Et Timis Corporation se retrouve avec 30% du gaz de St Louis et de Cayar ».

Pour M. Diallo, il est légitime que le peuple demande au président Macky Sall de leur rendre les 30% du gaz détenus par Timis Corporation.