DE "NOUVELLES ACQUISITIONS" DE MATÉRIEL DÉVOILÉES LE 4 AVRIL (RESPONSABLE DIRPA)

"Des moyens très importants ont été déployés l’année dernière. Cette année, des moyens supplémentaires vont arriver, aussi bien’’ pour l’armée de l’air, de terre que pour la marine, a-t-il annoncé lors d’une conférence de presse.



L’armée de l’air a été dotée de "nouveaux avions", a-t-il précisé en détaillant ces ’’nouvelles acquisitions" qui concernent également la marine avec par exemple la réception du navire "Le Fouladou", de nouveaux matériels qui devraient aider l’armée à évoluer désormais dans "un environnement technique très performant".



"Sur le plan des moyens terrestres, il y aura des moyens supplémentaires avec un renforcement en moyen d’artillerie", a expliqué le chef de la DIRPA.



Près de 6.000 personnes, soit 3.824 militaires et paramilitaires, ainsi que 1.822 civils, vont participer au défilé prévu pour le 57e anniversaire de l’indépendance du Sénégal, mardi, sur la Place de l’Obélisque, à Dakar.



Les festivités marquant cet anniversaire porteront sur le thème : "Rôle des forces de défense et de sécurité dans la protection de l’environnement".



A Dakar, la fête nationale sera marquée par une "prise d’armes" suivie d’une remise de décorations, d’un défilé militaire, paramilitaire, civil, motorisé et aérien, sur la place l’Obélisque, "sous la présidence" du chef de l’Etat, Macky Sall, a dit le chef de la DIRPA.



Une prestation des élèves de l’Ecole des officiers de la gendarmerie nationale (EOGN) du Sénégal est prévue au programme du défilé, a ajouté le colonel Ndiaye lors d’une conférence de presse.



Des détachements de l’armée gambienne et de la Brigade d’intervention polyvalente (BIP) du Sénégal y prendront part.