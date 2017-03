DÉTOURNEMENT DE DENIERS PUBLICS, FAUX ET USAGE DE FAUX, ESCROQUERIE AUX DENIERS PUBLICS, CONCUSSION : Banditisme à la mairie de Sébikotane

Après Dakar, une autre collectivité locale est menacée par la tempête judiciaire. Selon les informations de Libération, un rapport accablant de l’Office national de la lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC) sur la mairie de Sébikotane (Département de Rufisque) est actuellement en étude à la Section financière du parquet de Dakar qui devrait déclencher des poursuites compte tenu des faits mis en cause.

Les enquêteurs ont réuni des indices graves tendant à compromettre plusieurs responsables de la mairie pour détournement de deniers publics, faux et usage de faux en écriture publique, escroquerie aux deniers publics et concession. Pour ne pas dire qu’il y avait à Sébikotane pire que ce que l’Inspection générale d’Etat (IGE) a découvert à la ville de Dakar même si les montants visés ne sont pas les mêmes.

Selon les enquêteurs de l’OFNAC, les frais de bornage des parcelles à usage d’habitation, les frais de mutation des parcelles de terrain, les taxes d’autorisation de construire, de même que l’argent issu de la vente de véhicules de la mairie étaient systématiquement détournés.

Pire, un agent investi de la charge d’officier d’Etat civil se livrait à des actes de concession dans la délivrance d’actes administratifs en réclamant des sommes d’argent sans aucune base légale.

Par ailleurs, l’enquête a mis en cause la pratique de fausses certifications sur des documents administratifs pour rendre possible le paiement de travaux non effectués par les entrepreneurs. Les agents concernés par ces pratiques de faux effectuaient ces certifications alors qu’ils savaient parfaitement que les travaux n’étaient pas exécutés.

Pris la main dans le sac, ces agents ont reconnu à l’OFNAC les faits qui leur étaient rapprochés. L’un d’eux a, même après le paiement, sollicité un million de FCfa à l’entrepreneur. Ce procédé a été utilisé par les personnes mises en cause sur plusieurs marchés de la

commune dont les travaux n’ont pas été réalisés.

En effet, dans le cadre de la réforme de deux véhicules appartenant à la mairie, l’enquête a constaté que l’argent issu de la vente n’a pas été reversé au comptable public. Les éléments de l’enquête ont permis de découvrir que l’argent a été purement et simplement détourné.