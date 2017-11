DÉTENU À LA MCC DE NEW YORK : Gadio dans la prison qui a accueilli "El chapo" et Bernard Madoff

Libération révèle que Cheikh Tidiane Gadio purge sa détention préventive, en attendant de décrocher une assignation à résidence, à la Metropolitan correctional center (MCC) de New York. Ce, sous le numéro d’écrou 761100-054. Cette prison fédérale, située au cœur de Manhattan, accueille des détenus qui ont leurs dossiers pendants devant le district sud de New York - comme c’est le cas pour l’ancien chef de la diplomatie sénégalaise - mais aussi des condamnés purgeant de courtes peines.

Pour autant, la prison est aussi surnommée ‘’Le Guantanamo de New York’’ puisqu’elle a un secteur « isolement » avec des mesures de sécurité draconiennes qui accueillent des détenus jugés « sensibles » comme Abu Anas, l’homme qui était à la manœuvre lors des attaques sanglantes qui ont frappé, en Afrique, deux ambassades américaines en 1998. Cette maison d’arrêt a accueilli des gens très célèbres dont le fameux Joaquin ‘’El Chapo’’ Guzman, le trafiquant de drogue, qui y était détenu après son extradition du Mexique. C’est aussi dans cette même prison que Bernard Madoff, le célèbre escroc qui a ruiné des familles grâce à sa technique du Pyramide de Ponzi, a passé sa détention préventive.