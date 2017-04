DBA : Une nouvelle formation doctorale de 2 ans pour 15 000 euros

Pour une durée de 2 ans et d’un coût de 15 000 euros, DBA (Doctorate in Business Administration) est une formation doctorale doctement ancrée au monde des affaires et s’inscrit dans une perspective de développement de carrière. Ce programme est piloté et validé par un conseil scientifique international présidé par le professeur Jean-Marie Peretti. Pour les conditions d’admission à l’ASMP (Académie des Sciences de Management de Paris), ce programme de haut niveau nécessite la prise en compte de plusieurs conditions : le candidat doit être titulaire d’un MBA, doit justifier d’au moins à un poste de management en entreprise ainsi que de l’intérêt de son projet de recherche. La décision d’admission est prise par le jury après examen du dossier. Les villes concernées sont Dakar, Paris, Conakry, Bissau, Bamako et Nouakchott.