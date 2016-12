DAROU SALAM (Département de Mbacké) : Aida Mbodj offre un million FCfa et un moulin à mil aux populations des ‘’Santhianes’’

A ‘’Santhianes’’ de Darou Salam (département de Mbacké) où elle s’est rendue avec une forte délégation, la présidente du mouvement dénommé Alliance nationale pour la démocratie Saxal-Sénégal (ANDS), Aida Mbodj, qui a eu droit à un accueil grandiose, a offert aux populations une enveloppe financière d’un (01) million de francs Cfa et un moulin à mil, en vue d’atténuer la lourdeur de leurs travaux ménagers.

« Ce que j’ai offert à ces braves concitoyens n’est autre que l’argent que j’ai gagné à la sueur de mon front. Ces populations, qui sont des citoyens à part entière, sont oubliées par le régime de Macky Sall. Au moment où il nous parle d’émergence, ces populations des ‘’Santhianes’’ peinent à avoir accès aux soins sanitaires, sans compter le manque d’eau et d’électricité », a dit Aida Mbodj.

Par ailleurs, la présidente du mouvement ANDS n’y est pas allée par quatre chemins pour dénoncer les quatre (04) millions d’électeurs que le ministre de l’Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo, s’est fixé par rapport au fichier électoral.

Pour elle, les ambitions du ministre devraient dépasser ce niveau car, non seulement cela existait déjà mais, il devrait prendre en compte les Sénégalais qui auront dix-huit (18) bons hivernages. Raison pour laquelle, il doit revoir sa copie.

Pour finir, la dame de fer a exhorté les populations à aller s’inscrire ou se réinscrire sur les listes électorales. Avant de les remercier au nom de leur responsable, Aliou Penda Diouf, qui, avec ses propres moyens, est en train de poser sa pierre à l’édifice de leur localité.