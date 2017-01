DAROU MOUKHTY - Serigne Abbas Mbacké donne les lignes directrices de son Khalifat

Sous la présence de l'essentiel de la famille de Borom Darou Moukhty et de représentants de familles de disciples, Serigne Abbas Mbacké a décliné les axes prioritaires de son khalifat, pour la première fois depuis qu'il a succédé à Serigne Cheikh Khady Mbacké. Une déclaration transmise à la communauté par le biais de son porte-parole Serigne Bass Abdou Khoudoss Mbacké.



Dans la perspective de moderniser la cité religieuse, le Khalife a déclaré l'ouverture d'un compte bancaire invitant chaque disciple à verser la somme de 1000 francs CFA par mois. L'argent servira à achever les chantiers en instance et démarrer de nouveaux pour faire de Darou une cité moderne. Serigne Abbas insistera sur la nécessité de prendre en charge certaines préoccupations de la cité et ne manquera pas d’inciter les talibés à réagir promptement. Pour le fonctionnement du plus grand forage de Darou, le chef religieux dégagera 2 000 litres de gasoil afin de parer aux difficultés liées aux pénuries d’eau.



Autre point saillant de son discours : l’urgence de privilégier les règlements des litiges à l’amiable devant le chef de village reléguant au second plan les plaintes à la gendarmerie. Il invitera les populations à entretenir d’excellents rapports entre elles et à soigner les relations de voisinage.