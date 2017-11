DAROU MOUKHTY - La première phase des chantiers du Khalife entamée

C'est Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khoudoss, porte-parole du Khalife de Darou Moukhty, qui supervise les travaux. Pour l'instant, c'est l'agrandissement de Keur Boroom Darou qui est entamé. L'on se rappelle, le 12 février 2017, Serigne Abbas Mbacké lançait le démarrage des 9 projets que sont : l’ouverture d’un compte avec un acompte de 10 millions de francs qu'il avait personnellement déposés , l’agrandissement de Keur Borom Darou Moukhty, la construction d'un établissement appelé Daara Borom Darou avec 1000 pensionnaires, l’édification d’une bibliothèque, la construction de routes goudronnées dans l'enceinte de la cité avec un éclairage public, la mise en place d'un lotissement sur une ligne de 5 kilomètres, l'agrandissement de la mosquée avec un équipement nouveau, l'élargissement des cimetières et la création d'un plateau technique pour le centre de Darou Moukhty.



Pour ce faire, il avait mis en place un comité appelé « Diwaanou Khilafati Ibrahimiyah » qui a comme rôle de superviser le travail au niveau des chantiers avec le soutien de 5 commissions chargées, respectivement, de la culture, de l'organisation, de la recherche des fonds, du développement et de la communication.



Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khoudoss de signaler et de saluer l'engagement sans faille des disciples de Boroom Darou pour l'achèvement des chantiers. Les membres du comité de suivi ont aussi invité les Mourides à redoubler d'efforts pour accélérer les travaux afin d'augmenter la capacité d'accueil de la résidence.