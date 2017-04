DAROU MOUKHTY 2017 - La cité religieuse de Mame Thierno liste des doléances.

Pour les besoins de la célébration de la 73ème édition du magal de Darou Moukhty, le gouverneur de la région de Louga a déroulé un comité régional de développement dans la cité de Borom Darou. Une rencontre qui a permis à l'administration de prendre des engagements pour le bon déroulement de l'événement qui est prévu à la fin de la première quinzaine du mois de mai.





Parmi les mesures prises , il faudra noter le déplacement d'un contingent de 200 éléments des forces de l'ordre, la tenue d'une réunion spéciale qui sera présidée par le préfet de Kébémer et la mise en place d'un plan de circulation partagé avec les différents acteurs. Dans le domaine hydraulique, 10 camions citernes et 60 bâches viendront en appoint aux forages qui sont présentement tous fonctionnels.





Dans le domaine de la santé, 11 postes avancés seront disposés dans la cité avec 8 ambulances disponibles. Il sera aussi organisé des journées de consultation médicale gratuite et consenti une dotation de médicaments à hauteur de 5 millions de francs. Le gouverneur insistera beaucoup sur le remplacement de la radio numérique et s'engagera à tenir informé le ministre de la santé. Pour ce qui concerne l'hygiène, 1 bulldozer, 2 pelles mécaniques et 6 camions seront affectés au comité d'organisation. L'électricité sera renforcée avec quelques kilomètres de lignes additionnelles.





Serigne Bass Abdou Khoudoss, porte-parole du Khalife et Président du comité d'organisation, dira être satisfait des engagements pris, non sans demander à la Sonatel plus de diligence dans la satisfaction des demandes formulées lors des magals de Darou.