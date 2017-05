DAROU MOUHTY : Aly Ngouille Ndiaye appelle à s’inspirer de Mame Thierno Birahim Mbacké

Le ministre de l’Industrie et des Mines, Aly Ngouille Ndiaye, a invité samedi les pèlerins du Magal de Darou Mouhty, à s’inspirer de l’exemple de Mame Thierno Birahim Mbacké surnommé Borom Darou, qui a, toute sa vie durant, élevé le travail au rang de culte.



‘’Mame Thierno Birahim Mbacké était une source de savoir, un cultivateur hors pair et un modèle de droiture dans tous ses actes’’, a justifié M. Ndiaye, en présidant la cérémonie officielle de ladite manifestation religieuse.



Dans son allocution, Aly Ngouille Ndiaye est revenu sur le sens du Magal de Darou Mouhty, qui commémore les retrouvailles de Cheikh Ahmadou Bamba avec son frère cadet, après un exil de sept longues années au Gabon.



En quittant le Sénégal en 1895, Serigne Touba avait confié sa famille à son frère avec qui il entretenait des relations particulières.



‘’Mame Thierno a bénéficié de l’enseignement et de la formation de Serigne Touba. A ses côtés, il atteint un niveau d’élevation spirituelle et de vertu. Intransigeant dans ses principes, Mame Thierno était prêt à se sacrifier pour son frère aîné’’, a encore dit le ministre de l’Industrie.



Aly Ngouille Ndiaye a demandé à Serigne Abass Mbacké de formuler des prières pour le président de la République, Macky Sall, afin que Dieu l’assiste dans sa mission, ainsi que pour un bon hivernage et des élections législatives apaisées.



Auparavant, Serigne Bara Lahat, au nom du Khalife général des mourides, Serigne Cheikh Sidy Moctar, s’est félicité de l’organisation du Magal de Darou Mouhty, qui entre en droite ligne des recommandations de Serigne Touba.



Soulignant la recrudescence des incendies, noyades et autres calamités, il a invité les populations à faire une introspection pour juguler le mal.



Le porte-parole du Khalife de ‘’Borom Darou’’, Serigne Bassirou Abdou Khoudoss, a saisi l’occasion pour réaffirmer l’engagement de sa famille et sa détermination à œuvrer aux côtés de Serigne Cheikh Sidy Moctar Mbacké, guide de la confrérie.



Il s’est aussi réjoui de la présence remarquée des familles religieuses venues participer à la célébration du Magal.

Concernant la vie politique, Serigne Bass Abdou Khoudoss a invité à bannir les invectives, injures et calomnies.



‘’Il faut participer au processus électoral dans la paix’’, a-t-il lancé aux acteurs politiques de la ville de Darou Mouhty, à qui il demande de se conformer aux réalités et au statut de la cité religieuse.