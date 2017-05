DAROU MARNANE - Le chef de village claque la porte de l'Apr et file vers l'Afp

Darou Marnane, un des villages les plus populaires de la cité religieuse de Touba risque de basculer vers l'Alliance des Forces de Progrès. Baye Modou Diop ayant définitivement claqué la porte de l'Apr après plusieurs sommations.



Proche collaborateur du Président Wade et un des premiers souteneurs du Président Macky Sall, le leader politique a accusé l'Alliance Pour la République de n'avoir jamais travaillé '' à satisfaire les doléances des populations de son village ''. Déroulant une assemblée générale, lundi après-midi dans son fief, Baye Modou Diop a dénoncé le comportement des responsables du parti. '' Cela fait quatre ans qu'aucun responsable n'est venu parler avec les femmes et les jeunes. Le Président Sall, que j'ai rejoint sous le ndiguël de Serigne Mbacké Daba Sarr, n'a pas été meilleur que ses lieutenants. Je ne l'ai plus revu ni entendu. C'est pourquoi, lorsque le ministre Alioune Sarr est venu nous tendre la main, nous avons accepté. ''



Baye Modou Diop de faire remarquer que quitter l'Apr pour l'Afp ne signifiera point donner au Président Macky Sall de la main droite ce qui lui a été retiré de la main gauche. Déclaration sur laquelle il faudra méditer...