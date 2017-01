DAKAR : Investiture de Adama Barrow sous haute surveillance policière

La cérémonie d’investiture d’Adama Barrow va se tenir cet après-midi à 16h à Dakar. Déjà depuis ce matin c’est un cordon de sécurité qui a été déployé pour sécuriser la zone. Les journalistes présents sur les lieux ont été sommés de partir et interdiction pour les caméras de télévisions de filmer. D’ailleurs celle de la sen tv en a payé les frais. Pour l’heure le directeur de la RTS Racine Talla, El Hadj Kassé de la cellule de communication de la présidence sont sur les lieux avec le commandement de la gendarmerie pour une réunion d’évaluation. Pour respecter la Constitution, l’investiture doit se tenir en territoire gambien or l’ambassade remplit cette condition. Se pose aussi la question des juges, un ou plusieurs, qui sont censés valider cette cérémonie. On évoque à Dakar, la présence de magistrats qui ont fui le régime de Yahya Jammeh.

Marcel Alain de Souza, le président de la Commission de la Cedeao, est à Dakar depuis hier. C’est cette institution qui est censée chapeauter cette cérémonie avec l’appui des autorités du Sénégal. Mohamed Ibn Chambas, l’envoyé spécial des Nations unies dans la sous-région, devrait également être présent.

Cette investiture, plus que symbolique va marquer la prise de fonction officielle d’Adama Barrow.

Habituellement une investiture, c’est une cérémonie qui est réglée dans les moindres détails. Ce n’est pas le cas pour Adama Barrow qui va sans doute se retrouver, situation exceptionnelle, président en exil dès son premier jour en tant que chef d’Etat.

Une part de secret entoure donc cette investiture étant donné l’évolution de la situation, très volatile, tant au niveau militaire -même si les troupes de la Cedeao sont toujours en attente-, que diplomatique. Tout est encore possible.