DAKAR 2017 : Stéphane Peterhansel remporte la course en auto, Sam Sunderland en moto

Le Français Stéphane Peterhansel (Peugeot) a remporté l'édition 2017 devant ses coéquipiers chez Peugeot Sébastien Loeb et Cyril Despres. Le Français a décroché sa 13e victoire (7 en voiture, 6 en moto), samedi à à Rio Cuarto, en Argentine, après celles obtenues en 2004, 2005, 2007, 2012, 2013 et 2016. Il en avait gagné auparavant six au guidon d'une moto (1991-1993, 1995, 1997, 1998), deux records. Il s'agit du deuxième triplé de l'histoire de Peugeot après 1990, quand le constructeur s'est retiré du rallye-raid, pour ne revenir qu'en 2015.

En motos, le Britannique Sam Sunderland (KTM), 27 ans, a remporté son premier Dakar. Il succède au palmarès à l'Australien Toby Price, qui avait abandonné sur blessure lors de la 4e étape. Il s'agit du seizième succès consécutif dans le Dakar pour le constructeur autrichien KTM.