DAHA DIALLO : " Kaolack ne sent pas la pléthore de ministres et présidents d'institutions nommés par le chef de l'État '

À Léona Niassène où il était pour mettre à la disposition du Khalife Général de la cité, du riz, du matériel de nettoiement et un appui financier pour la ziarra annuelle, Daha Diallo n'a pas hésité à regretter la passivité de l'essentiel des leaders de l'Apr malgré le fait que plusieurs d'entre eux occupent de hautes fonctions de responsabilité.



''Le Président a fait une discrimination positive en faveur du Saloum. La deuxième personnalité de ce pays et Président de l'Assemblée nationale est un Saloum -Saloum, tout comme le ministre de la femme, celui de l'éducation nationale, celui de l'habitat et du cadre de vie. En plus de cela, il y a une multitude de directeurs généraux et députés qui habitent cette région de Kaolack ".



Dans sa lancée, le patron d'Actions Républicaines d'ajouter : '' Malgré ce qui précède, nous sommes au regret de constater que ces gens ne sont d'aucune utilité pour les populations Kaolackoises. Les populations ne les sentent pas et c'est désolant ''. Il saluera cependant l'arrivée de Mimi Touré dans la région.



Mouhamed Niass, fils aîné du Khalife de Léona Niassène chargé de réceptionner la donation, se rejouira du geste avant de remercier le Président Macky d'avoir pris à sa charge l'achèvement de la construction de la mosquée de la cité religieuse. Il rappellera que l'inauguration de l'édifice se fera quelques jours avant la ziarra annuelle lors de laquelle le Chef de l'État est attendu.