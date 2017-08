DAARA - Coki vante ses mérites et invite l'État à davantage soutenir l'enseignement coranique

Coki a vécu un dimanche historique avec la cérémonie annuelle dédiée à la grande école coranique fondée par Serigne Ahmad Sakhir Lô. Un événement qui a réuni plusieurs personnalités religieuses du Sénégal. L'Etat représenté par le ministre de la famille, a été invité par Serigne Fallou Lô à davantage soutenir l'enseignement coranique qui, selon lui, est en train de faire d'excellents résultats à tous les niveaux. L'exemple des derniers examens du baccalauréat a été donné avec un comportement exceptionnel des candidats issus de daaray -Coki et des autres daaras de l'agglomération.



L'occasion a aussi été mise à profit par Mariama Sarr pour déployer au bénéfice des populations locales certains de ses projets visant à autonomiser les femmes et les filles. '' Suivant les recommandations du Président Macky Sall qui nous a demandé de faire des jeunes filles des jeunes filles autonomes, de faire des femmes des femmes autonomes, nous avons jugé utile d'initier ces projets au niveau du daara de Coki liés à la couture, la coiffure, l'aviculture... Ce daara enseigne le Coran et forge des personnalités. Nous saluons cela et nous engageons à toujours être à l'écoute du personnel et de la structure en général. '' 40 chaises en plastique, un congélateur, deux tonnes de riz, des matelas, des chaussures en plastique, des kits lave-mains, des moustiquaires, de l'eau, de l'huile végétale, de la lessive, des biscuits...auront été offerts au nom du Président Macky Sall par Madame le ministre.