D’où vient cette haine viscérale contre le Docteur Aminata TOURE, Economiste, Ancien Premier Ministre du Sénégal ? Sortez vos diplômes et états de service ? (par Serigne Lahbib NDIAYE )

L’approche des élections législatives est le moment idéal pour les petits esprits, habitués à râler fort pour que le Maitre des lieux, ne les oublie pas dans la distribution des postes ou prébendes ! Qu’ils le fassent, comme ils nous ont habitués depuis notre défunt Président Senghor, en passant par Addou Diouf, jusqu’à l’avènement du Président Abdoulaye, par des courbettes, des « transhumances » comme du bétail et des « wakh wakhete », cela n’est pas grave. Mais depuis l’avènement du Président Macky SALL, une partie d’entre eux, qui servait de « portiers » lors des réunions du PDS, de porteurs de valises lors des déplacements des dignitaires de l’ancien régime, des fois de « diootalikaat » lors des meetings du PDS, s’est fait propulser dans les hautes sphères du pouvoir, on sait par quelle magie, quel tour de passe. Alors incompétence à tout point de vue caractérisée par : aucun Diplôme, aucune expérience acquise, une pratique professionnelle reconnue, Aucune proposition ou document rattaché à leur nom depuis 4 ans d’exercice de responsabilité, aucun contrat de prestation de service dans une organisation, fusse-t-elle de quartier ; ces soi-disant nouveaux « thioog » (flagorneurs de type ancien) se signalent encore par des insultes, comme d’habitude. Mais que veulent-ils ces charognards qui ont fini avec la carcasse du PDS et commencent à attaquer le nouveau régime pour le dépecer ? Alors Le Docteur Aminata Touré est coupable d’être Docteur d’Etat, d’être Chief of the Gender, Human Rights and Culture Branch of UNFPA à New York pendant 10 ans, après un détour au Burkina et en Côte d’Ivoire, avant d’occuper le poste de Premier Ministre tant rêvé des « kharitou Président depuis 2009, Ndeyesaan » ! Qu’on soit nommé ministre ou conseiller par la volonté du Président de République, soit, même si on est sorti de l’école de formation de Grand Yoff ( à en juger par la français de niveau CP qu’il débite), gestionnaire de bar clando, distributeur de de factures ou dames de compagnie, c’est la « chance » comme à la loterie ! C’est parce que le Président Macky Sall a de la pitié pour eux, qu’il les retienne dans son entourage pour ne pas les laisser tomber dans le clochardisme dans lequel ils vivaient ! Na kou nekk Kham sa bopp ak sa Moroom ! Alors Messieurs, Dames, parce que le Docteur Aminata TOURE, Ancien Premier Ministre entend rester au Sénégal en apportant son expertise à sa patrie qui lui a tout donné, en travaillant à côté de son Excellence le Président Macky Sall, qu’elle ait refusé d’abord le poste de Chef de la MONUSCO en 2015, puis celui de Deputy UN SG en 2016, alors sacrilège ! Mme Mimi TOURE va leur boucher l’horizon, car ils espéraient tous être le premier parmi les médiocres. Alors il n’a plus de futurs pour les nuls, les méchants, les « thioog », anciens critiques devenus nouveaux supporters zélés, les « m’as-tu vu à côté du Président », etc .

On va terminer une bonne fois pour toute avec les problèmes de diplôme et d’état de service. Notre proposition est : Que tous les collaborateurs de son Excellence le Président Macky Sall, sans exceptions, publient les ORIGINAUX de leurs diplômes, thèses, les publications de quelque nature que ce soit, les contrats de travail antérieurs. Pas d’attestation provisoire ou de photocopie dé !!! rien que Original ! Messieurs les journalistes, les membres de la société civile et toute bonne volonté qui veulent siéger dans ce jury d’honneur, vous êtes invité à commencer par le Docteur Aminata TOURE. Que personne ne se débine ! Au début de chaque émission radio ou télé, exigez que votre invité vous dise où et quand ils ont obtenus ses credentials. Qu’ils apportent les originaux ! N’est pas qui veut lauréat du concours général, mention au bac, cycle universitaire complet. Ha ! J’ai oublié de vous annoncer que le Dr Aminata TOURE va soutenir sa deuxième thèse de Doctorat d’Etat en Droit Pénal International d’ici le Mars 2017 INCHALAH à l’Université de Dublin.

Serigne Lahbib NDIAYE

Conseiller Technique auprès du Docteur Aminata TOURE, Ancienne Premier Ministre su SENEGAL