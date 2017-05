Cyberattaque Wanna Cry : Le Sénégal pas touché selon le Président Macky Sall

La propagation du logiciel malveillant Wanna Cry , un virus qui verrouille les données et réclame une rançon pour les récupérer, a touché des banques américaines comme le ministère de l'Intérieur russe. Cependant, a rassuré le Président Sall, les attaques n'ont pas touché notre pays.

« À ma connaissance, le Sénégal n’a pas été touché. Mais aucun pays n’est à l'abri, chaque pays doit essayer aussi de développer des stratégies de défense de ses systèmes d’information, les plus grand pays sont frappés et régulièrement. C’est un monde où les connaissances vont marquer les esprits, l’Afrique doit aussi être dans ce monde de la communication, du virtuel. Pour le moment nous ne sommes pas concernés » a-t-il dit lors de la conférence de presse qu’il tenait avec le Chef d’Etat Ghanéen.