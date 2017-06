Cyber sécurité : Pour préserver le quotidien des utilisateurs

L’organisation des professionnels des TIC (OPTIC) et le réseau des journalistes en TIC (REJOTIC) ont organisé ce matin la « matinée du numérique » qui a pour thème : « la cybersécurité enjeux et défis pour un pays émergent ». L’objectif de cette rencontre est de renforcer le rôle et la force de proposition afin de permettre à l’OPTIC et aux REJOTIC de contribuer à faire du secteur des TIC, un levier essentiel du développement économique au Sénégal.

Le représentant du ministre des télécommunications, Shérif Dramé, invité de la formation, a indiqué que l’État a créé une stratégie nationale afin d’identifier les risques.