Culture urbaine : L’artiste « Moona » première artiste locale signée par « Sony music »

L’artiste « Moona », révélée au public dans les émissions à la télévision sénégalaise et chanteur de culture urbaine devient la première sénégalaise à être signée par la maison de production « Sony music ».



Un contrat de production pour 3 albums, qui peut durer jusqu’a 6 à huit ans, paraphé au lendemain du titre que l’artiste a remporté lors des Concours de chanson aux jeux de la francophonie en Juillet dernier.



Selon José Da Silva, Président de Sony Music Entertainment Côte d’Ivoire, le contrat est à un taux intéressant « pour que l’artiste puisse vivre de sa musique ».



Le producteur dit être subjugué par la voix et la présence scénique de l’artiste de père sénégalais et de mère béninoise.



« Jai rencontre Moona a Abidjan, j’ai trouvé sa prestation formidable, elle a une superbe voix et une grande présence scénique. J’ai décidé de la signer d’autant qu’on a besoin d’une artiste sénégalaise. On va commencer avec Moona à travailler sur son répertoire et on commencera à enregistrer certainement mi novembre, pour sortir un album entre Février et Avril 2018 ».



D’ailleurs selon Da Silva, la zone de l’Afrique de l’Ouest pourrait bientôt être une fourmilière d’artistes de talents comme l’est la zone anglophone.



« L’Afrique de l’ouest est une région du Continent bourrée de talents, mais pas bien exploitée à cause de manque d’infrastructures. Mais maintenant que les « labels majors » sont arrivés en Afrique de l’Ouest, je pense que l’on pourra avoir les mêmes chances que l’Afrique anglophone » a-t-il dit. « On espère avoir dans quelques années les mêmes résultats qu’en Afrique anglophone. Il y a beaucoup de points forts dans la musique sénégalaise, surtout la musique urbaine, le Sénégal est depuis longtemps un des leaders en Afrique de l’Ouest. Mais il suffit de donner aux artistes les mêmes moyens et on aura les mêmes résultats » a-t-il poursuivi.