Crystal Palace de Souaré sauvé, Hull de Niasse relégué (officiel)

Grâce à sa nette victoire 4-0 dimanche à la mi-journée sur son terrain face à Hull (18e), Crystal Palace (13e) restera en Premier League la saison prochaine, au contraire de son adversaire du jour, relégué en deuxième division.



L'équation était simple : si les "Tigers" de Hull gagnaient face aux "Eagles" de Palace, aucune des deux équipes n'était sauvée et il aurait fallu attendre la dernière journée pour connaître leur sort. A l'inverse, Crystal se maintenait en cas de victoire ou de nul sur son adversaire.



L'équipe du sud de Londres, qui menait déjà 2-0 à la mi-temps grâce à Zaha (3e) et Benteke (34e), avant que Milivojevic (85e sur penalty) et Van Aaanholt (90e) n'aggravent le score en toute fin de rencontre, n'a pas vraiment tremblé.



