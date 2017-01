Cristiano Ronaldo officialise sa relation avec Georgina Rodríguez au gala FIFA The Best

Ronaldo n’a pas seulement amené sa famille, lundi à Zürich pour la cérémonie FIFA The Best. Le Portugais est aussi venu accompagné de Georgina Rodríguez, sa nouvelle petite amie. C’est la première sortie officielle devant des caméras du joueur du Real Madrid et de ce mannequin espagnol de 21 ans ensemble.



Les deux tourtereaux avaient été aperçus à Disneyland fin novembre et, début décembre, dans les travées de Santiago Bernabeu pour Real Madrid-Dortmund en Ligue des champions. Mais il ne s’agissait que de photos volées. Cette fois, c’est bel et bien officiel, deux ans après sa rupture avec un autre mannequin, la Russe Irina Shayk.



Cristiano et Georgina se seraient rencontrés à un défilé de la marque Dolce et Gabbana. Il a même déjà présenté sa nouvelle fiancée à sa famille, ça semble sérieux…