Cristiano Ronaldo ne peut rien refuser à Jennifer Lopez

Jennifer Lopez, maillot du Real Madrid sur le dos, a réservé une surprise de taille à sa cousine Tiana le jour de son anniversaire. En guise de cadeau, J-Lo a convaincu Cristiano Ronaldo de l'accompagner à une petite soirée organisée à Madrid. Sur les images, on reconnaît également Pepe (défenseur central du Real Madrid).



"C'est ta plus grand fan"

Tiana est une fan absolue de Cristiano Ronaldo. "Elle regarde tous tes matches. C'est ta plus grande fan", assure Jennifer Lopez en s'adressant à Cristiano Ronaldo, qui vient de remporter son quatrième Ballon d'Or et le Prix FIFA du meilleur joueur de l'année 2016.



Un cadeau magique

Tiana n'en a pas cru ses yeux quand elle a vu débarquer Cristiano Ronaldo à sa soirée. Les présentations ont logiquement été faites par Jennifer Lopez, actuellement en couple avec Drake. Et Tiana n'est pas prête d'oublier cette surprise.