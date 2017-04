Cristiano Ronaldo devient le premier joueur de l'histoire à atteindre la barre des 100 buts en compétitions européennes !

Cristiano Ronaldo a encore brillé ce soir ! Le Portugais a signé un doublé qui a permis au Real Madrid de s’imposer 2-1 face au Bayern Munich. C’est son 100e but de l’histoire en compétition européenne.

Le tout en seulement 143 rencontres ! Son premier but en Europe remonte à avril 2007, lors de la large victoire de Manchester United face à la Roma (7-1). Il devance Lionel Messi (97) et Raúl González (76).