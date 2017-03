Cristiano Ronaldo brise un mythe: "Non, je ne fais pas 3000 abdos par jour"

Ce n'est pas un scoop: Cristiano Ronaldo ne laisse jamais rien au hasard. Surtout quand il s'agit de parler de son physique et de son hygiène de vie irréprochable.



Lundi à Madrid, CR7 a inauguré sa nouvelle chaîne de salles de sport, insistant au passage sur l'importance de ce type d'entraînement dans sa préparation.



Georgina était là

"Non, je ne fais pas 3000 abdos par jour. Je me prévois 3 ou 4 séances par semaine, mais au total, je ne sais pas si j'arrive à 1000", a assuré Cristiano Ronaldo à Marca.



Georgina Rodriguez, la nouvelle copine de Cristiano Ronaldo, était aux premières loges pour soutenir la star du Real Madrid.