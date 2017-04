Cristiano Ronaldo aurait acheté le silence d'une victime d'un viol

Cristiano Ronaldo aurait acheté une victime d'un viol. Selon Der Spiegel, la star portugaise a versé 375.000 dollars à une résidente américaine qui l'accusait de viol contre son silence. Les faits se seraient produits dans la suite luxueuse d'un hôtel de Las Vegas, le 13 juin 2009.



L'agression aurait été rapportée le jour même à la police locale. Der Spiegel

affirme avoir obtenu des détails du dossier via le lanceur d'alerte à l'origine des "Football Leaks". Le camp du portugais a réfuté cette information.



L'avocate munichois du joueur, Johannes Kreile, a déclaré que "les accusations sous-jacentes à vos questions doivent être rejetées avec la plus grande force comme étant incorrectes". Son client "engagera toute action (utile) contre toute présentation erronée des faits et toute violation de ses droits personnels."