"Cristiano Ronaldo a évité que James Rodriguez signe à Chelsea"

Les propositions ne manquaient pourtant pas pour James Rodriguez: Manchester United, la Juventus, la Chine... Au lendemain du Mondial des clubs remporté par le Real Madrid, le numéro 10 colombien avait ouvert la porte à un éventuel départ. D'ailleurs, cette sortie médiatique avait été moyennement acceptée du côté de la Casa Blanca.



"Je veux plus jouer"

"Je ne peux pas garantir que je vais continuer. J'ai des offres et j'ai sept jours pour y penser. Je suis heureux à Madrid mais je veux plus jouer. Je veux rester mais il faut se préparer à tout et trouver des portes de sortie. Je suis un peu dégoûté de ne pas avoir pu jouer la finale, mais je suis heureux du titre", avait expliqué James Rodriguez en zone mixte au mois de décembre dernier.



Comme un "grand frère"

Cette "menace" de départ n'a visiblement pas plu à Cristiano Ronaldo. Selon le journal Confidencial Colombia, CR7 a fait changer d'avis James Rodriguez qui aurait pu déposer ses valises à Chelsea durant le mercato. Tel un grand frère, le quadruple Ballon d'Or portugais l'a convaincu de rester et de s'y accrocher afin de retrouver une place de titulaire. L'avis de Zinedine Zidane a aussi joué dans cette décision.