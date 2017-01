Crise en Gambie : Le PSD JAnt-Bi pour une opération chirurgicale pour minorer les dégâts collatéraux

La situation en Gambie intéresse le PSD JANT-BI qui lors de son bureau politique a dit son soutien au chef de l’Etat Macky Sall en cas de solution de force dans ce pays. Précisant par ailleurs que la seule alternative demeure une opération chirurgicale de haute précision, visant la neutralisation personnelle de Jammeh, pour minorer les dégâts collatéraux.



Selon Mamour CISSÉ et ses camarades, « l’écharde dans la chair du Sénégal, l’épine dans son pied, la gangrène dans son corps, c’est bel et bien Jammeh lui-même, qui n’a cessé de travailler à la déconstruction de notre pays, et qui aujourd’hui, défie la justice, la légalité et la conscience universelle ».

Aussi préconise t’il cette solution si, au final Jammeh ne laisse aucune chance au dialogue et au compromis.

Si le Sénégal, avec le soutien de la Communauté internationale devrait être

poussé à cette extrémité, d’ores et déjà, le PSD Jant-Bi de réaffirmer avec force, son soutien, sa solidarité et sa totale confiance à nos forces de défense et de Sécurité, quoi qu’il arrive.